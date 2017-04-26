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В Волгограде семьи погибших при взрыве в доме получат по 1 миллиону рублей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
Dsc 0148
В Волгограде семьи погибших при взрыве в доме получат по 1 миллиону рублей
Вчера, 13:11ПроисшествияАвторы: Марина Сабадаш, Станислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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