В Волгограде семьи погибших при взрыве в доме получат по 1 миллиону рублей

Власти Волгоградской области окажут дополнительную материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при взрыве бытового газа в жилом доме Советского района.

1 миллион и 23 тысячи рублей на погребение - такие суммы получат семьи погибших.

По словам главы региона Андрея Бочарова, пострадавшие в разной степени граждане также получат дополнительные выплаты.

«Граждане, частично потерявшие имущество, дополнительно получат материальную помощь в размере 50 тысяч рублей, полностью потерявшие имущество - 100 тысяч рублей. Пострадавшим, получившим травмы средней степени тяжести, будет выплачено по 200 тысяч рублей. Пострадавшие, состояние которых врачи оценили как тяжелое, получат по 400 тысяч рублей», – такие цифры озвучил губернатор Андрей Бочаров сегодня на оперативном совещании.