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В Волгограде не будут восстанавливать разрушенный после взрыва дом
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде не будут восстанавливать разрушенный после взрыва дом
Сегодня, 09:22ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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