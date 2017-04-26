В Волгограде не будут восстанавливать разрушенный после взрыва дом

В Волгограде дом №60 по Университетскому проспекту, где 16 мая произошел взрыв бытового газа, восстанавливать не будут. Вместо этого власти окажут жильцам помощь в приобретении квартир.

Такое заявление сделал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании межведомственного оперативного штаба, который работает на месте происшествия в Советском районе.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, после обследования здания эксперты пришли к выводу, что дом восстановлению не подлежит из-за высокой степени износа конструкций.

«Решение по сносу дома непростое, сложное. Мы доверяем нашим экспертам, их профессионализму. Они, работая совместно со специалистами МЧС, пришли к выводу, что восстановление нецелесообразно, здание не предназначено для проживания. Дальнейшие действия могут привести к обрушению», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

По словам главы региона, уже принято решение о выделении жилищных сертификатов стоимостью до 35 тысяч рублей за квадратный метр. Жильцам предоставят несколько вариантов для рассмотрения. Кроме того, им дадут возможность самостоятельно подыскать новое жилье.

Власти обещают оказать всю необходимую помощь в сопровождении сделок. Документы для выпуска сертификатов будут подготовлены в течение двух недель.

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