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В Волгограде девушку увезли в больницу после падения в городском «ЛиАЗе»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волгограде девушку увезли в больницу после падения в городском «ЛиАЗе»
Сегодня, 10:35ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: zauralonline.ru
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