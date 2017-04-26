В Волгограде девушку увезли в больницу после падения в городском «ЛиАЗе»
Сегодня, 10:35ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: zauralonline.ru
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В минувшую среду в Волгограде зарегистрирован очередной несчастный случай в городском автобусе. При падении в салоне «ЛиАЗа»серьезно пострадала 21-летняя девушка.
ДТП произошло в час дня в Советском районе на проспекте Университетском напротив дома №92.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, 30-летний водитель автобуса слишком резко затормозил, из-за чего одна из пассажирок буквально полетела на пол, ударяясь о конструкции внутри салона.
В результате происшествия девушка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
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