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В Советском райсуде продолжается заседание по делу о взрыве газа
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Советском райсуде продолжается заседание по делу о взрыве газа
Сегодня, 16:10ПроисшествияАвтор: Виталий КошелевФото: Виталий Кошелев/ novostivolgograda.ru
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