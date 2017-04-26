В Советском райсуде продолжается заседание по делу о взрыве газа

Сейчас в Советском районном суде города Волгограда проходят три заседания, в ходе которых суд определит дальнейшую меру пресечения каждому подозреваемому по делу о взрыве газа в доме №60 по Университетскому проспекту.

Все три заседания проходят одновременно. Корреспондент агентства «НовостиВолгорада.ру» находится непосредственно в зале суда, где рассматривается дело рабочего Владимира Лексункина, которого отец и сын Бабаяны наняли на производство земляных работ по объявлению. Он не стал возражать по поводу фото и видеоъемки судебного процесса.

Председательствует на заседании судья Светлана Фадеева. В качестве защитника подозреваемого выступает адвокат Александр Никонов.

У Лексункина на иждивении находятся пятеро несовершеннолетних детей. Официально он с женой в разводе, поэтому выплачивает алименты. Участковым по месту жительства характеризуется положительно.

Сам Лексункин, как и отец и и сын Бабаян, которые наняли его на работу, вину признает лишь в части порыва газовой трубы. А в трагедии винит работников газовой службы. «Я бы за эти полтора часа эвакуировал всех жильцов», - заявил он на заседании. Он также сказал, что под опись сдал поврежденный объект газовикам, подписал постановление о штрафе и заявил о намерении содействовать следствию.