В Советский районный суд доставили подозреваемых по делу о взрыве газа

Как сообщает корреспондент агентства «НовостиВолгорада.ру», в данный момент находящийся в Советском районном суде г. Волгограда, меру пресечения каждому подозреваемому будут выбирать по отдельности.

Сегодня в 14:30 начнутся сразу три заседания об избрании меры пресечения подозреваемым.

Как сообщила корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, на всех трех заседаниях следователи будут настаивать на аресте подозреваемых – предпринимателей сына и отца Бабаян и рабочего Владимира Лексункина, делавшего по их заказу несанкционированную врезку в водопровод.