В Советский районный суд доставили подозреваемых по делу о взрыве газа

Сегодня в 14:30 начнутся сразу три заседания об избрании меры пресечения подозреваемым.
Как сообщила корреспонденту агентства «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, на всех трех заседаниях следователи будут настаивать на аресте подозреваемых – предпринимателей сына и отца Бабаян и рабочего Владимира Лексункина, делавшего по их заказу несанкционированную врезку в водопровод.
Напомним, ранее подозреваемые дали признательные показания в ходе расследования уголовного дела по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Самая строгая санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.