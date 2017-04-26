В Краснооктябрьском районе студенты спрятали в земле сверток с наркотиками
Вчера, 15:55ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Волгоградские полицейские задержали в Краснооктябрьском районе парня с девушкой в возрасте 16 и 17 лет, которые пытались сбыть наркотики.
Молодые люди – студенты местных колледжей – как раз делали закладку зелья в специальный тайник возле жилого дома для последующей реализации наркозависимым лицам.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска оперативники обнаружили у одного из учащихся сверток с синтетическим наркотиком.
Подозреваемые сознались в содеянном. По их словам, наркотик они приобретали бесконтактным способом у неизвестного поставщика, общаясь с ним через интернет.
Против задержанных студентов возбуждено уголовное дело. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
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