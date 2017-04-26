В Краснооктябрьском районе студенты спрятали в земле сверток с наркотиками

Волгоградские полицейские задержали в Краснооктябрьском районе парня с девушкой в возрасте 16 и 17 лет, которые пытались сбыть наркотики.

Молодые люди – студенты местных колледжей – как раз делали закладку зелья в специальный тайник возле жилого дома для последующей реализации наркозависимым лицам.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска оперативники обнаружили у одного из учащихся сверток с синтетическим наркотиком.

Подозреваемые сознались в содеянном. По их словам, наркотик они приобретали бесконтактным способом у неизвестного поставщика, общаясь с ним через интернет.