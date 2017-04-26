Трое пострадавших в результате взрыва газа переведены из реанимации
Сегодня, 15:53ПроисшествияАвтор: Марина СабадашФото: astana.kz
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Врачам удалось стабилизировать их состояние. Положительная динамика позволила специалистам перевести пострадавших в палату интенсивной терапии.
Cегодня в двух больницах Волгограда - 7-й и 25-й - остаются на лечении 11 человек. Состояние одного медики оценивают как тяжелое.
Ранее обсуждался вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву при возникновении острой необходимости. Сегодня глава региона Андрей Бочаров во время общения с журналистами на месте ЧП заявил, что помощь федерального центра не понадобится. Он также отметил, что в больницах есть необходимое реанимационное оборудование и препараты, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей.
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Кроме того, специалисты региона в онлайн-режиме консультируются с врачами ведущих клиник РФ.
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