Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Трое пострадавших в результате взрыва газа переведены из реанимации  
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%87+%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f+%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8c+%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d1%88%d0%b5%d1%80+astana kz
Трое пострадавших в результате взрыва газа переведены из реанимации  
Сегодня, 15:53ПроисшествияАвтор: Марина СабадашФото: astana.kz
Читайте
также
Старость не в радость: можно ли в России остаться без пенсии?
Самые «убитые» дороги Волгограда
Мамаев курган в Волгограде вновь озарил «Свет Великой Победы»