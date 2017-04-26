Трое пострадавших в результате взрыва газа переведены из реанимации  

Врачам удалось стабилизировать их состояние. Положительная динамика позволила специалистам перевести пострадавших в палату интенсивной терапии.

Cегодня в двух больницах Волгограда - 7-й и 25-й - остаются на лечении 11 человек. Состояние одного медики оценивают как тяжелое.

Ранее обсуждался вопрос о возможной транспортировке пострадавших в Москву при возникновении острой необходимости. Сегодня глава региона Андрей Бочаров во время общения с журналистами на месте ЧП заявил, что помощь федерального центра не понадобится. Он также отметил, что в больницах есть необходимое реанимационное оборудование и препараты, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей.