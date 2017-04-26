Советский районный суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве газа

Сегодня суд Советского района города Волгограда арестовал рабочего Владимира Лексункина, предпринимателя Юрослава Бабаяна и его отца.

Лексункин должен был осуществить врезку в водовод в доме №60 по Университетскому проспекту и провести трубу к киоску, которым владеет Бабаян. Во время этих работ Лексункин и повредил газовую трубу. Произошла утечка газа.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

В дальнейшем на место прибыла аварийная бригада Волгоградгоргаза. И уже после этого сдетонировал скопившийся газ.

В ходе судебного заседания сам Лексункин вину признает лишь в части порыва газовой трубы. А в трагедии винит работников газовой службы. «Я бы за эти полтора часа эвакуировал всех жильцов», - заявил он на заседании. Он также заявил, что под опись сдал поврежденный объект газовикам, подписал постановление о штрафе.

Суду была представлена информация, что у Владимира Лексункина на иждевении находятся пятеро несовершеннолетних детей, которым он, находясь в разводе с женой, выплачивает алименты.

Но судья Светлана Фадеева не сочла эти обстоятельства смягчающими и вынесла решение об аресте Лексункина до 16 июля.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

В это же время в соседних залах проходили аналогичные заседания, где также должны были избрать меру пресечению предпринимателю Юрославу Бабаяну и его отцу.