Прокуратура завела дело о мошенничестве в волгоградской школе искусств №4

Прокуратура Центрального района Волгограда выявила факт мошенничества в детской школе искусств №4.

Проверкой установлено, что в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования по просьбе одного из его руководителей на должность костюмера была трудоустроена его дочь, которая фактически свои обязанности не выполняла.

Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева, с 2011-го по май 2016 года числившейся костюмером сотруднице начислена и выплачена зарплата на сумму более 640 тыс. рублей.