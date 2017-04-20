На севере Волгограда внедорожник сбил выбежавшего из-за автобуса подростка

В минувшую среду в Тракторозаводском районе Волгограда под колеса иномарки попал 15-летний подросток.

Несчастный случай произошел напротив дома №13 по ул. Героев Тулы в восьмом часу вечера.

По информации областного Управления МВД, несовершеннолетний пешеход стал перебегать проезжую часть из-за остановившегося автобуса. В это время на него наехал автомобиль «Nissan Pathfinder». 50-летний водитель внедорожника не успел сразу затормозить, увидев оказавшегося перед машиной подростка.

В результате происшествия 15-летний пешеход с травмой головы и ушибами был госпитализирован.

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