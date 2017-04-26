На погрузке вещей из разрушенного дома задействовано 66 спасателей
Вчера, 12:05ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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К дому №60 по пр. Университетскому прибыла спецтехника МЧС, оборудованная выдвижной лестницей, с помощью которой будут доставать вещи жильцов верхних этажей.
Как сообщает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, в операции по выносу и погрузке вещей из квартир пострадавшего от взрыва газа дома задействовано 66 человек личного состава ГУ МЧС России по Волгоградской области. С верхних этажа наиболее пострадавших подъездов вещи жильцов достают с помощью спецснаряжения. Как рассказали сами спасатели, они будут спускаться с крыши в окна.
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Также в операции задействован спецавтомобиль с выдвижной лестницей. Сумки с вещами спускают и с помощью тросов. Понятно, что крупногабаритные вещи таким образом вытащить через окна не получится. Поэтому спасатели забирают только самое ценное. Действиями спасателей руководят стоящие под окнами хозяева квартир.
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Сюжеты: Взрыв газа
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