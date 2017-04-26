Минувшей ночью в Новоаннинском районе сгорел автомобиль «Газель»
Вчера, 10:34ПроисшествияАвтор: Марина ДорошеваФото: mos.news
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Причиной возгорания стала техническая неисправность узлов и механизмов.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, припаркованная на ночь машина самовоспламенилась, никто не пострадал.
По вызову на место происшествия в 22-35 на улицу Леваневского прибыли специалисты 47 пожарно-спасательной части. Благодаря слаженным действиям команды, огонь был потушен менее, чем за 10 минут.
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