Директор новониколаевского училища на месяц понизил стипендию детям-сиротам

Прокуратура Новониколаевского района выявила факты нарушения федерального законодательства при выплате социальных стипендий студентам профессионального училища №49.

В образовательном учреждении, находящемся в поселке Серп и Молот, 28 учащихся, которые являются детьми-сиротами, в январе этого года получили государственную стипендии в пониженном размере. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказала старший помощник регионального прокурора Ольга Токарева.

«В соответствии с действующим законодательством размеры государственной социальной стипендии не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции», – пояснила представитель областной прокуратуры.

По результатам прокурорской проверки против директора ГБПОУ «Профессиональное училище №49» было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Постановлением мирового судьи руководитель образовательного учреждения оштрафован на 10 тысяч рублей.