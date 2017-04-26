6 семей из разрушенного взрывом дома не получили материальную помощь

Причиной стало отсутствие собственников квартир в городе. Однако деньги уже переведены в отделение Почты России, их волгоградцы смогут забрать в любой день после возвращения.

К настоящему моменту сумма в 50 тысяч рублей на первоочередные нужды поступила на все 47 лицевых счетов – именно столько собственников обратилось за единовременной выплатой. 32 семьи уже забрали деньги, средства 6 человек хранятся в отделении Почты России.

Сегодня «в подвешенном состоянии» находятся 9 жильцов, которые должны получить материальную поддержку из внебюджетных источников.

- Сегодня мы привлекаем коммерческие фирмы для оказания финансовой помощи. Деньги на расчетный счет оператора поступают. Создан общественный совет для контроля за расходом средств. Кроме того, работают точки по оказанию гуманитарной помощи, - прокомментировал ситуацию глава региона Андрей Бочаров.