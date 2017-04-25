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46-летний урюпинец может сесть на 10 лет за хранение 120 граммов марихуаны
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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46-летний урюпинец может сесть на 10 лет за хранение 120 граммов марихуаны
Вчера, 13:00ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: dddkursk.ru
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