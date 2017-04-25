46-летний урюпинец может сесть на 10 лет за хранение 120 граммов марихуаны

В Урюпинском районе сотрудники полиции задержали за хранение наркотика 46-летнего неработающего жителя станицы Добринка.

В хозяйственной постройке, расположенной на территории частного домовладения, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили марихуану общим весом более 120 граммов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемый задержан. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что самостоятельно заготовил марихуану и хранил ее в целях личного потребления.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере урюпинскому станичнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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