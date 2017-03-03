18-летний быковчанин пытался угнать у соседа «шестерку» и врезался в столб
Вчера, 17:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: kurer-sreda.ru
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Накануне в отдел полиции Быковского района обратился 65-летний местный житель, который сообщил о попытке угона его машины.
По словам мужчины, двери автомобиля «ВАЗ-2106» были не заперты, а в замке зажигания находились ключи. Этим и воспользовался злоумышленник, который, проехав несколько метров, врезался в столб, после чего скрылся с места происшествия.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативных сотрудники полиции нашли подозреваемого в угоне машины. Им оказался 18-летний сосед потерпевшего.
Молодой человек пояснил, что хотел прокатиться на машине своего соседа, но не справился с управлением.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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