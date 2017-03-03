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18-летний быковчанин пытался угнать у соседа «шестерку» и врезался в столб
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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18-летний быковчанин пытался угнать у соседа «шестерку» и врезался в столб
Вчера, 17:45ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: kurer-sreda.ru
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