18-летний быковчанин пытался угнать у соседа «шестерку» и врезался в столб

Накануне в отдел полиции Быковского района обратился 65-летний местный житель, который сообщил о попытке угона его машины.

По словам мужчины, двери автомобиля «ВАЗ-2106» были не заперты, а в замке зажигания находились ключи. Этим и воспользовался злоумышленник, который, проехав несколько метров, врезался в столб, после чего скрылся с места происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативных сотрудники полиции нашли подозреваемого в угоне машины. Им оказался 18-летний сосед потерпевшего.

Молодой человек пояснил, что хотел прокатиться на машине своего соседа, но не справился с управлением.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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