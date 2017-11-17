Житель Волгоградской области, сбежав от приставов, убедил соседей вернуть долги

Курьёзный случай произошёл в Старополтавском районе Волгоградской области. Местный житель сбежал от судебных приставов, которые пришли арестовывать его автомобиль, — но, как ни странно, тем самым вдохновил своих соседей расплатиться по кредитам.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления ФССП, уроженец Старой Полтавки задолжал по нескольким кредитам более 250 тысяч рублей. Возвращать долги он не собирался: вместо этого мужчина скрывался от приставов, полагая, что его не вычислят.

Надежды должника не оправдались: сотрудники ФССП установили, что у него в собственности находится автомобиль, и в один прекрасный день приехали к мужчине домой, чтобы оформить арест транспортного средства. Житель Старой Полтавки предпочёл ретироваться, перемахнув через забор и ударившись в бега. Приставы привлекли соседей беглеца в качестве понятых и забрали машину, ключи от которой неплательщик впопыхах забыл дома.