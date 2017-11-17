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За месяц волжане шестнадцать раз сообщали о наркоторговцах
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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За месяц волжане шестнадцать раз сообщали о наркоторговцах

Сегодня, 09:41ПроисшествияНикита ДробныФото: ru.crimemoldova.com
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