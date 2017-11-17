За месяц волжане шестнадцать раз сообщали о наркоторговцах

За октябрь и ноябрь жители Волжского шестнадцать раз сообщали о случаях сбыта наркотиков в городе-спутнике. С марта этого года, когда соответствующие обращения начали приниматься на портале «Открытый Волжский», поступило уже 82 жалобы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, передать информацию о предполагаемых случаях наркоторговли горожане могут с помощью специальной кнопки на сайте, указав, по какому адресу ведётся сбыт запрещённых веществ. Подать жалобу можно как под своим именем, так и анонимно, однако для оперативной реакции правоохранительных органов желательно оставить свои контактные данные.

Всю поступившую от волжан информацию направляют в отдел по контролю за оборотом наркотиков городского Управления МВД. На данный момент каждое обращение находится в оперативной разработке, полиция проверяет все указанные факты.