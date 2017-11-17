За месяц волжане шестнадцать раз сообщали о наркоторговцах
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, передать информацию о предполагаемых случаях наркоторговли горожане могут с помощью специальной кнопки на сайте, указав, по какому адресу ведётся сбыт запрещённых веществ. Подать жалобу можно как под своим именем, так и анонимно, однако для оперативной реакции правоохранительных органов желательно оставить свои контактные данные.
Всю поступившую от волжан информацию направляют в отдел по контролю за оборотом наркотиков городского Управления МВД. На данный момент каждое обращение находится в оперативной разработке, полиция проверяет все указанные факты.
Благодаря бдительности волжан в конце октября удалось задержать за осуществление так называемых «закладок» 18-летнего безработного. Молодого человека, занимавшегося противоправной деятельностью, помогли разыскать обеспокоенные местные жители. В отношении наркосбытчика возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.
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