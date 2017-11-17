Взяткодателя из Котельниковского района через 2 года разыскали в Казахстане

Накануне в городе Шымкент Республики Казахстан сотрудники местных правоохранительных органов задержали подозреваемого в даче взятки волгоградскому полицейскому. Он более двух лет скрывался от правосудия.

Еще летом 2015 года в Котельниковском районе 54-летнего мужчину автоинспекторы остановили на дороге за административное правонарушение. Тот решил откупиться от стражей порядка и предложил взятку, после чего был задержан.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на мужчину было заведено уголовное дело. Но подозреваемый скрылся, покинув территорию РФ. Его объявили в международный розыск.

И вот в минувший четверг сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Котельниковскому району удалось установить местонахождение сбежавшего взяткодателя. Информация была передана в департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.