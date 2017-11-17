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Взяткодателя из Котельниковского района через 2 года разыскали в Казахстане
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Взяткодателя из Котельниковского района через 2 года разыскали в Казахстане

Сегодня, 15:03ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 5-tv.ru
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