Взяткодателя из Котельниковского района через 2 года разыскали в Казахстане
Еще летом 2015 года в Котельниковском районе 54-летнего мужчину автоинспекторы остановили на дороге за административное правонарушение. Тот решил откупиться от стражей порядка и предложил взятку, после чего был задержан.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на мужчину было заведено уголовное дело. Но подозреваемый скрылся, покинув территорию РФ. Его объявили в международный розыск.
И вот в минувший четверг сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Котельниковскому району удалось установить местонахождение сбежавшего взяткодателя. Информация была передана в департамент внутренних дел Южно-Казахстанской области Республики Казахстан.
В тот же день мужчина был доставлен в Управление криминальной полиции департамента. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
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