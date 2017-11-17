Волгоградку, подбросившую младенца в подъезд дома, могут посадить на 1 год

В Красноармейском районе города Волгограда полицейские возбудили уголовное дело по обвинению 22-летней местной жительницы в оставлении в опасности своей новорожденной дочери (ст. 125 УК РФ).

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 15 октября поздно вечером в полицию поступило сообщение о найденном младенце в подъезде жилого дома по улице Динамовской. Прибывшие на место происшествия правоохранители передали ребенка медработникам, которые экстренно госпитализировали его в лечебное учреждение.

В ходе поисковых мероприятий инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) нашли молодую мать – жительницу соседнего дома, которая пыталась таким образом избавиться от 3-месячной дочери, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Оказалось, что женщина уже воспитывает одного ребенка, которому исполнилось полтора года. Дочь, от которой решила избавиться, она родила в июле. Накануне своего поступка мать отказала медработникам в обследовании новорожденной.