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Волгоградку, подбросившую младенца в подъезд дома, могут посадить на 1 год
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Волгоградку, подбросившую младенца в подъезд дома, могут посадить на 1 год

Сегодня, 14:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: miksturka.info
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