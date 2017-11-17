В Волгограде трех инспекторов ГИМС наказали за неверные сведения о доходах

По результатам проверки начальнику ГИМС по Волгоградской области внесено представление об устранении нарушений закона. Должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Трое инспекторов скрыли информацию о своих счетах в банках и других кредитных организациях. Это стало основным нарушением, допущенным при заполнении деклараций, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что отдельные должностные лица подали в кадровое подразделение не соответствующие действительности сведения о доходах за 2016 год.

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