В Волгограде трех инспекторов ГИМС наказали за неверные сведения о доходах
Сегодня, 18:06ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: amur.info
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Волгоградская транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в областном Центре государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).
В ходе проверки выяснилось, что отдельные должностные лица подали в кадровое подразделение не соответствующие действительности сведения о доходах за 2016 год.
Трое инспекторов скрыли информацию о своих счетах в банках и других кредитных организациях. Это стало основным нарушением, допущенным при заполнении деклараций, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
По результатам проверки начальнику ГИМС по Волгоградской области внесено представление об устранении нарушений закона. Должностные лица, допустившие нарушения, были привлечены к дисциплинарной ответственности.
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