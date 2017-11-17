В Волгограде шестерым сбытчикам «синтетики» грозит пожизненный срок

В Волгограде перед судом предстанут шесть членов организованной группы, занимавшиеся сбытом синтетических наркотиков – пятеро волгоградцев и один гражданин Украины.

Как установили следователи, мужчины в возрасте от 21 до 42 лет с февраля по ноябрь 2016 года продавали наркотики различных видов на территории Волгограда.

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, один из членов банды брал в аренду машину, на которой из Москвы перевозил запрещенные вещества. Остальные фасовали наркотики на мелкие партии и делали закладки по городу, оставляя их для наркозависимых лиц.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

С ноября 2016-го по март 2017 года сотрудники полиции по очереди задержали всех членов преступной группы. В общей сложности у них было изъято более 3 килограммов синтетических наркотиков трех видов.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Следователи областного Главка полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4, ч.5 ст.228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) организованной группой в крупном и особо крупном размере ».

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет, либо пожизненно.

Трое из задержанных уже признали свою вину. Следствие располагает доказательствами преступной деятельности всех членов банды. В настоящее время дело передано на рассмотрение в суд.