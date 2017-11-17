В Волгограде бывшего судью посадили на пять лет и шесть месяцев
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, Сергей Абрамов вступил в преступный сговор с тремя сообщниками — гендиректором одного из местных агентств по продаже недвижимости, а также супружеской четой Макеевых. За определённую мзду судья вынес противоправное решение о передаче в частную собственность квартиры, находившейся в муниципальном жилом фонде.
Расследованием преступления занимались сотрудники регионального СУ Следственного Комитета. Сам Абрамов отказался признавать свою вину. Его сообщники уже понесли наказание раньше: Макеевы были осуждены ещё в 2012 году, а дело в отношении риэлтора было закрыто в связи со смертью подследственного.
С учётом позиции обвинения суд приговорил Сергея Абрамова к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, бывшему судье придётся заплатить полмиллиона рублей штрафа. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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