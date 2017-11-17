В Волгограде бывшего судью посадили на пять лет и шесть месяцев

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего федерального судьи Сергея Абрамова. Госслужащий, который когда-то сам работал в этом суде, признан виновным в пособничестве мошенническим действиям.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, Сергей Абрамов вступил в преступный сговор с тремя сообщниками — гендиректором одного из местных агентств по продаже недвижимости, а также супружеской четой Макеевых. За определённую мзду судья вынес противоправное решение о передаче в частную собственность квартиры, находившейся в муниципальном жилом фонде.

Расследованием преступления занимались сотрудники регионального СУ Следственного Комитета. Сам Абрамов отказался признавать свою вину. Его сообщники уже понесли наказание раньше: Макеевы были осуждены ещё в 2012 году, а дело в отношении риэлтора было закрыто в связи со смертью подследственного.