В старой части Волжского УАЗ сбил 65-летнюю пенсионерку на переходе
Сегодня, 12:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: v-adm63.ru
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В минувший четверг в городе Волжском 65-летняя местная жительница попала под колеса автомобиля УАЗ-2989.
Причем, в момент ДТП женщина находилась на нерегулируемом пешеходном переходе.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел в 13.10 на перекрестке улицы Волгодонской и проспекта Ленина. 57-летний водитель УАЗика при выезде на главную дорогу не пропустил пенсионерку, идущую по «зебре».
При наезде автомобиля волжанка получила травмы. Бригада «скорой помощи» отвезла пострадавшую женщину в больницу.
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