В старой части Волжского УАЗ сбил 65-летнюю пенсионерку на переходе

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел в 13.10 на перекрестке улицы Волгодонской и проспекта Ленина. 57-летний водитель УАЗика при выезде на главную дорогу не пропустил пенсионерку, идущую по «зебре».

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 937 708 14 50