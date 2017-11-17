В Иловлинском районе охотник подстрелил вместо косули своего напарника

В минувший четверг несчастный случай произошел во время охоты на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района. 34-летний загонщик косули выстрелил по кустам, где находились его напарники.

Неосторожный выстрел привел к огнестрельному ранению 50-летнего мужчины, который в составе группы из 16 человек охотился в тот день на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший был доставлен в Иловлинскую ЦРБ. Дробь попала мужчине в правый глаз, что привело к потере зрения. Медики о травме сообщили в полицию.

Стражи порядка задержали стрелявшего, который признал свою вину и пояснил, что выстрелил в сторону охотников случайно.