В Иловлинском районе охотник подстрелил вместо косули своего напарника
Сегодня, 16:36ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ohotniki.ru
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В минувший четверг несчастный случай произошел во время охоты на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района. 34-летний загонщик косули выстрелил по кустам, где находились его напарники.
Неосторожный выстрел привел к огнестрельному ранению 50-летнего мужчины, который в составе группы из 16 человек охотился в тот день на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавший был доставлен в Иловлинскую ЦРБ. Дробь попала мужчине в правый глаз, что привело к потере зрения. Медики о травме сообщили в полицию.
Стражи порядка задержали стрелявшего, который признал свою вину и пояснил, что выстрелил в сторону охотников случайно.
По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Незадачливому стрелку грозит арест сроком до 6 месяцев.
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