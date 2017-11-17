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В Дзержинском районе водитель внедорожника не заметил «Рено» и смял его
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Дзержинском районе водитель внедорожника не заметил «Рено» и смял его

Сегодня, 10:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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