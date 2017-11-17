В Дзержинском районе водитель внедорожника не заметил «Рено» и смял его
Сегодня, 10:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне в полдень в Дзержинском районе Волгограда 36-летний водитель Mercedes-Benz GL протаранил автомобиль Renault Logan. Пострадал один человек.
Столкновение транспортных средств произошло напротив дома №191 по улице Исторической.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, водитель внедорожника выезжал с обочины дороги, не заметив легковушку, которая проезжала по дороге в том же направлении.
Удар пришелся на пассажирское сиденье рядом с водителем. Mercedes буквально смял переднюю часть Renault Logan.
В результате аварии различные травмы получил 58-летний пассажир автомобиля «Рено». С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.
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