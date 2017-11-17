В Чернышковском районе осудят ростовского мошенника за взятку полицейскому

В Чернышковском районе перед судом предстанет 32-летний житель Ростовской области, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в даче взятки сотруднику полиции.

Как установили следователи, мужчина был уличен полицейскими в мошеннических действиях. Покупая оптом различные товары, он ухитрялся с помощью электронного прибора при взвешивании грузовиков искусственно занижать их вес на десятки тонн. Это помогало ему оплачивать лишь часть приобретаемого товара.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, когда делом мужчины занялся оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чернышковскому району, то мошенник пытался его подкупить. Свою свободу он оценил в 500 тысяч рублей. Деньги полицейскому мужчина передал 31 января, после чего был задержан.

Вначале на допросе он сразу признал свою вину в содеянном. Но потом стал отказываться от своих показаний.