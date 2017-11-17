В Чернышковском районе осудят ростовского мошенника за взятку полицейскому
Как установили следователи, мужчина был уличен полицейскими в мошеннических действиях. Покупая оптом различные товары, он ухитрялся с помощью электронного прибора при взвешивании грузовиков искусственно занижать их вес на десятки тонн. Это помогало ему оплачивать лишь часть приобретаемого товара.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, когда делом мужчины занялся оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Чернышковскому району, то мошенник пытался его подкупить. Свою свободу он оценил в 500 тысяч рублей. Деньги полицейскому мужчина передал 31 января, после чего был задержан.
Вначале на допросе он сразу признал свою вину в содеянном. Но потом стал отказываться от своих показаний.
Сотрудники Суровикинского межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР по области собрали достаточно доказательств вины молодого человека. И теперь уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
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