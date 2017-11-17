Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Чернышковском районе осудят ростовского мошенника за взятку полицейскому
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%ba%d0%b0

В Чернышковском районе осудят ростовского мошенника за взятку полицейскому

Сегодня, 08:11ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: om1.ru
Читайте
также
Заучились до смерти: почему дети умирают на уроках физкультуры?
Кто там? – Telegram: вам «закладка» от драгдилера
Telegram: Елена Летучая приехала в Дубовский район за дешевым скандалом?