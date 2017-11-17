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Под Камышином весь день велись поиски пропавшего в прошлом году студента
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Камышином весь день велись поиски пропавшего в прошлом году студента

Сегодня, 18:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский»/ камышинский.34.мвд.рф
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