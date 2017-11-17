Под Камышином весь день велись поиски пропавшего в прошлом году студента

В пятницу,17 ноября, в Камышинском районе сотрудники межмуниципального отдела МВД провели масштабную операцию по поиску пропавшего студента Антона Рыбальченко.

В поисках молодого человека, который безвестно исчез еще 17 августа прошлого года, приняли участие более 100 военнослужащих 56-ой десантно-штурмовой бригады.

Фото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский»

Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», мероприятия по розыску в течение всего светового дня проходили в районе села Сестренки и хутора Ионово.

Фото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», камышинский.34.мвд.рф

Представители следственного отдела по городу Камышин, отдела криминалистики СУ СК России по региону и военные осмотрели территорию площадью более 36 кв. километров, в том числе лесной массив, овраги и балки. Также были обследованы территории близлежащих садоводческих товариществ.

Фото: Пресс-служба межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», камышинский.34.мвд.рф

По факту безвестного исчезновения 20-летнего камышанина Следственный комитет СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ – «Убийство».

Следователям известно, что молодой человек 17 августа 2016 года поехал на автобусе на дачу в СНТ «Волжские дали-2», которое расположено в районе хутора Ионово. В тот день соседи по даче утром видели юношу. Домой он уже не вернулся.