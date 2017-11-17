Под Астраханью сотрудники ДПС оказали помощь дальнобойщику из Волгограда
В 23.10 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение, что грузовик сломался на трассе Р-22 «Тамбов - Волгоград - Астрахань», а водителю требуется помощь. На место происшествия выехали автоинспекторы.
По информации пресс-службы УМВД России по Астраханской области, на границе с Черноярским районом у фуры отлетело колесо. Местом вынужденной остановки фуры стал неосвещенный участок трассы. Но у автомобиля неисправными оказались и задние габаритные огни, а также аварийная сигнализация, что делало транспортное средство незаметным.
Полицейские помогли молодому человеку отремонтировать осветительные приборы и отдали свой знак аварийной остановки.
С рассветом дальнобойщику удалось поменять колесо и продолжить движение. Волгоградец по телефону поблагодарил сотрудников ГИБДД за неравнодушие и доброе отношение к водителю, попавшему в беду на дороге.
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