На юге Волгограде пожар уничтожил дачный дом и легковой автомобиль
Сегодня, 09:35ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: stolicaonego.ru
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В четверг поздно вечером произошел пожар на территории СНТ «Нефтяник» в Красноармейском районе. Горел дачный дом с припаркованным рядом автомобилем.
Сигнал о возгорании пожарные получили в 21:19, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Пожар полностью уничтожил дачный дом размером 5х3 метра и автомашину ВАЗ-2110.
Расчеты 7-й пожарно-спасательной части полностью ликвидировали горение за 20 минут.
Во время происшествия никто из людей не пострадал. Специалисты выясняют, по какой причине мог произойти пожар в дачном обществе.
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