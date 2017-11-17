На юге Волгограде пожар уничтожил дачный дом и легковой автомобиль

Во время происшествия никто из людей не пострадал. Специалисты выясняют, по какой причине мог произойти пожар в дачном обществе.

В четверг поздно вечером произошел пожар на территории СНТ «Нефтяник» в Красноармейском районе. Горел дачный дом с припаркованным рядом автомобилем.

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