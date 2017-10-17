Жителю Городищенского района грозит 8 лет тюрьмы за взятку полицейскому
В сентябре этого года мужчина передал 15 тысяч рублей начальнику отдела районной полиции. Обвиняемый пытался за эти деньги уговорить должностное лицо не составлять административные протоколы на трех граждан Республики Узбекистан, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ. Его расследование проводил следственный отдел по Городищенскому району СУ СК России по области.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время уголовное дело против него передано в Городищенский районный суд.
Максимальным наказанием для обвиняемого может стать лишение свободы на срок до 8 лет, уточнили в региональной прокуратуре.
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