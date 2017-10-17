Жителя Рудни наказали исправительными работами за оскорбление чиновницы

Свою вину мужчина признал. Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

В июле нынешнего года Котковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в здание администрации Осичковского сельского поселения и стал нецензурно оскорблять главу в присутствии других посетителей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

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