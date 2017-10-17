Жителя Рудни наказали исправительными работами за оскорбление чиновницы
В июле нынешнего года Котковский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в здание администрации Осичковского сельского поселения и стал нецензурно оскорблять главу в присутствии других посетителей, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
Выходка пьяного сельчанина не прошла даром. Было возбуждено уголовное дело по ст.319 УК РФ.
Предварительное расследование по данному уголовному делу проводилось Жирновским МРСО СУ СК России по Волгоградской области. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Руднянского района.
Свою вину мужчина признал. Приговором мирового судьи ему назначено наказание в виде 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
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