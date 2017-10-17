Житель Центрального района незаконно зарегистрировал в квартире 11 узбеков
Сегодня, 08:46ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: penza-press.ru
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В Волгограде в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным полиции выявили факт незаконной регистрации сразу нескольких иностранцев в Центральном районе.
Хозяин квартиры в доме по улице Рокоссовского – 34-летний местный житель – в период с августа по сентябрь этого года временно зарегистрировал у себя 11 граждан Республики Узбекистан.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, мигранты по месту регистрации не проживали, и их местонахождение на территории региона до сих пор не известно.
В настоящее время по факту фиктивной регистрации иностранцев проводится проверка.
В областном Главке полиции отметили, что законодательством за это предусмотрена ответственность в виде штрафа от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
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