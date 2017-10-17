Житель Центрального района незаконно зарегистрировал в квартире 11 узбеков

В Волгограде в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковым уполномоченным полиции выявили факт незаконной регистрации сразу нескольких иностранцев в Центральном районе.

Хозяин квартиры в доме по улице Рокоссовского – 34-летний местный житель – в период с августа по сентябрь этого года временно зарегистрировал у себя 11 граждан Республики Узбекистан.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, мигранты по месту регистрации не проживали, и их местонахождение на территории региона до сих пор не известно.

В настоящее время по факту фиктивной регистрации иностранцев проводится проверка.