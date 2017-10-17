В Волгоградской области 83-летняя пенсионерка сутки скиталась по лесу

Накануне в Руднянском районе Волгоградской области полицейские нашли пожилую женщину, о пропаже которой сутками ранее сообщили родственники. Несмотря на то, что 83-летняя пенсионерка провела целую ночь в холодном лесу, её обнаружили живой и здоровой.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратилась 58-летняя жительница посёлка Рудня: она рассказала, что её мать, страдающая старческим заболеванием, ушла из дома и не вернулась. Для поисков пожилой женщины были сформированы целых три группы; сотрудники правоохранительных органов и добровольцы в течение суток прочёсывали местность.

В итоге пенсионерку удалось обнаружить в лесополосе недалеко от Рудни. Пожилая женщина пояснила, что вечером «ушла погулять» и заблудилась. Она забрела сначала в поле, а затем в лес, где и блуждала до наступления ночи, а наутро снова двинулась в путь, надеясь встретить других людей.