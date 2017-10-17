В Волгоградской области 83-летняя пенсионерка сутки скиталась по лесу
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию обратилась 58-летняя жительница посёлка Рудня: она рассказала, что её мать, страдающая старческим заболеванием, ушла из дома и не вернулась. Для поисков пожилой женщины были сформированы целых три группы; сотрудники правоохранительных органов и добровольцы в течение суток прочёсывали местность.
В итоге пенсионерку удалось обнаружить в лесополосе недалеко от Рудни. Пожилая женщина пояснила, что вечером «ушла погулять» и заблудилась. Она забрела сначала в поле, а затем в лес, где и блуждала до наступления ночи, а наутро снова двинулась в путь, надеясь встретить других людей.
Состояние здоровья престарелой женщины не вызвало у медиков опасений, и вместо госпитализации сотрудники полиции вернули её домой к семье.
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