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В Волгоградской области 83-летняя пенсионерка сутки скиталась по лесу
Сюжеты:
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В Волгоградской области 83-летняя пенсионерка сутки скиталась по лесу

Сегодня, 18:10ПроисшествияНикита ДробныФото: bpclub.ru
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