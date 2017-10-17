В Суровикино группа подростков из 4 человек идет под суд за серию краж

Следователи Суровикинского района обвинили в совершении серии краж чужого имущества троих местных подростков в возрасте от 15 до 16 лет и их 18-летнюю знакомую.

В ходе следствия установлены три факта кражи аккумуляторов из машин в городе Суровикино в июле этого года. Сначала 10 числа 16-летний подросток с одним из своих друзей вскрыли автомобиль ВАЗ-2115, из которого также был похищен навигатор. Через двенадцать дней они влезли в машину Daewoo Nexia. А 29 июля подозреваемый уже с другим товарищем украли аккумулятор из автомобиля ВАЗ-2131.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, способ хищения был таким: один из подельников залезал под переднюю часть транспортного средства и, потянув за трос, открывал замок капота, второй – снимал детали.

В том же месяце были совершены и другие кражи. 1 июля один из подростков, находясь в доме у 18-летней подруги, предложил хозяйке похитить у девушки-гостьи смартфон стоимостью 15 тысяч рублей. Потерпевшая не сразу заметила пропажу. А подельники на следующий день продали аппарат за 2 тысячи рублей и накупили продукты и спиртное.

10 июля они же, покачавшись на качелях на территории местного детского сада, решили их похитить и установить во дворе дома девушки. Ущерб, причиненный учреждению, составил около 2,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий все четверо подозреваемых были задержаны полицейскими. В содеянном они сознались.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ – «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.