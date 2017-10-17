В котовском магазине уничтожили 8,5 килограммов сомнительного мяса птицы

Инспекторы территориального Управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарного законодательства в одном из магазинов города Котово.

В торговом предприятии, принадлежащем местному предпринимателю, обнаружено 3,59 килограмма мясной продукции – головы куриные, утка охлажденная – без ветеринарных сопроводительных документов. А значит, видовое происхождение, санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода установить невозможно, отметили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Кроме того, в этом же магазине на реализации находились бедра куриные весом 5 кг без маркировки.

Россельхознадзор напоминает, что отсутствие маркировки является грубым нарушением ветеринарного законодательства, поскольку именно она дает покупателю необходимую информацию о сроке годности продукта, условиях хранения и месте нахождения изготовителя.

По результатам проверки индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КРФ об АП и части 1 статьи 10.8.