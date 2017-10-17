В Дзержинском районе иномарка врезалась в здание: травмированы 2 человека
Сегодня, 10:51ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Дзержинском районе города Волгограда ночью 28-летний водитель Daewoo Nexia протаранил стену производственного здания.
ДТП случилось примерно в 3.30 на улице Джаныбековской.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель иномарки ехал со стороны проспекта Жукова в сторону улицы Новодвинской и не справился с управлением. В результате машина врезалась в бетонную стену стоявшего рядом здания.
В аварии вместе с водителем Daewoo Nexia пострадал и его 35-летний пассажир. Каждый получил травму головы. С места происшествия они были доставлены на «скорой» в больницу.
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