В Дзержинском районе иномарка врезалась в здание: травмированы 2 человека

В аварии вместе с водителем Daewoo Nexia пострадал и его 35-летний пассажир. Каждый получил травму головы. С места происшествия они были доставлены на «скорой» в больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель иномарки ехал со стороны проспекта Жукова в сторону улицы Новодвинской и не справился с управлением. В результате машина врезалась в бетонную стену стоявшего рядом здания.

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