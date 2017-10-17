Под Волгоградом под завалами сгоревшей дачи обнаружена погибшая пара
Сегодня, 09:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kaspyinfo.ru
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Во вторник, 17 октября, во время пожара в поселке Чапурники Светлоярского района погибли два человека.
Сообщение о возгорании пожарные получили в 1.14. Пожар произошел на одном из дачных участков СНТ «Электрик-1».
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Вишневая горел дом размером 5х5 метров по всей площади с обрушением кровли.
В ликвидации возгорания принимали участие расчеты 55-й пожарно-спасательной части. Им понадобилось около 20 минут, чтобы справиться с огнем.
При разборе завалов сгоревшего дома спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Оба 1972 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
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