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Под Волгоградом под завалами сгоревшей дачи обнаружена погибшая пара
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Под Волгоградом под завалами сгоревшей дачи обнаружена погибшая пара

Сегодня, 09:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kaspyinfo.ru
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