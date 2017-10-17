На юге Волгограда водитель «Нивы» сбил на переходе сразу трех пешеходов
Сегодня, 11:23ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Кировском районе накануне вечером автоинспекторы зарегистрировали наезд на трех пешеходов – двух женщин и одного мужчину. Людей сбил 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 18.35 на улице Кирова. В это время пенсионер на «Ниве» мчался в сторону Красноармейского района и врезался в людей на дороге.
Причем пешеходы находились на проезжей части в зоне действия нерегулируемого перехода, отметили полицейские.
Пострадавшими оказались 48-летний мужчина и две женщины в возрасте 65 и 44 лет. Все они получили различные травмы и были доставлены в больницу.
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