На юге Волгограда водитель «Нивы» сбил на переходе сразу трех пешеходов

В Кировском районе накануне вечером автоинспекторы зарегистрировали наезд на трех пешеходов – двух женщин и одного мужчину. Людей сбил 68-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 18.35 на улице Кирова. В это время пенсионер на «Ниве» мчался в сторону Красноармейского района и врезался в людей на дороге.

Причем пешеходы находились на проезжей части в зоне действия нерегулируемого перехода, отметили полицейские.