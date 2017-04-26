Жильцов разрушенного дома начали пускать в свои квартиры

Несколько минут назад к дому №60 по Университетскому проспекту прибыл автобус с пострадавшими жильцами.

Как передает корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру» с места событий, людей в сопровождении спасателей и сотрудников правоохранительных органов запускают только в две квартиры в подъезд. После того, как люди заберут свои вещи и документы, владельцев пустят в следующие две квартиры. Таким образом допуск людей будет осуществляться только в 1-й и 2-й подъезды, которые меньше остальных пострадали от взрыва.

Перед проходом людей в квартиры сотрудники МЧС проинструктировали их, как вести себя и какие меры предосторожности соблюдать.