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Жильцов разрушенного дома начали пускать в свои квартиры
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Жильцов разрушенного дома начали пускать в свои квартиры
17 мая, 12:20ПроисшествияАвтор: Светлана АлекбароваФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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