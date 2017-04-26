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Восстановлено газоснабжение пяти домов в Советском районе
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Восстановлено газоснабжение пяти домов в Советском районе
17 мая, 10:41ПроисшествияАвторы: Наталья Журбина, Светлана АлекбароваФото: Сергей Желтов/ Сергей Желтов
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