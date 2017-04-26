Восстановлено газоснабжение пяти домов в Советском районе

Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», сразу после взрыва на пр. Университетском подача газа по основной ветке была остановлена и эксплутационные службы Волгоградгоргаза начали аварийные работы.

Как сообщает корреспондент агентства с места ЧП, к 3-м часам ночи было восстановлено газоснабжение в ряде частных домов и пяти многоквартирных домов по ул.Панфиловской, Алексеевской и Логовской которые находятся поблизости от пострадавшего дома №60.