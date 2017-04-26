Восстановлено газоснабжение пяти домов в Советском районе
17 мая, 10:41ПроисшествияАвторы: Наталья Журбина, Светлана АлекбароваФото: Сергей Желтов/ Сергей Желтов
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Как уже сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», сразу после взрыва на пр. Университетском подача газа по основной ветке была остановлена и эксплутационные службы Волгоградгоргаза начали аварийные работы.
Как сообщает корреспондент агентства с места ЧП, к 3-м часам ночи было восстановлено газоснабжение в ряде частных домов и пяти многоквартирных домов по ул.Панфиловской, Алексеевской и Логовской которые находятся поблизости от пострадавшего дома №60.
Сюжеты: Взрыв газа
- Представители газовой службы сейчас проводят поквартирный обход жителей, проверяют состояние газовых приборов и оборудования, объясняют меры предосторожности, - заявил журналистам начальник ОДС Волгоградгоргаза Андрей Аксенов.
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