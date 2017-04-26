Виновные в нарушениях при перепланировке в подвале дома ответят по закону

Эту ситуацию прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
- В ходе проведения оперативно-следственных действий будут установлены все причины данной ситуации (перепланировка, повлекшая изменение конструктивных элементов здания — прим. Ред.). В случае доказанной вины ответственные за это люди будут привлечены к ответственности и отстранены от занимаемых должностей.
Губернатор отметил, что часть решений по перепланировке были узаконены через суд. По этому вопросу будет еще проведено детальное расследование: как проводились работы, кто подписывал документы, кто принимал в этом участие?
- На первый взгляд, есть определенные вопросы по подтасовке фактов при принятии решения в суде. Пока окончательно говорить об этом преждевременно. В ходе следствия будут установлены все причины этих действий, а также люди, принимавшие в этом участие. Естественно, они понесут заслуженное наказание, - заключил глава региона.