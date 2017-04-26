Виновные в нарушениях при перепланировке в подвале дома ответят по закону

Сегодня в ходе заседания оперативного штаба был рассмотрен вопрос о техническом состоянии частично разрушенного жилого дома №60 по Университетскому проспекту. В рамках этого обсуждения выяснилось, что собственники нежилых помещений провели перепланировку, затронувшую конструктивные элементы здания.

Эту ситуацию прокомментировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- В ходе проведения оперативно-следственных действий будут установлены все причины данной ситуации (перепланировка, повлекшая изменение конструктивных элементов здания — прим. Ред.). В случае доказанной вины ответственные за это люди будут привлечены к ответственности и отстранены от занимаемых должностей.

Губернатор отметил, что часть решений по перепланировке были узаконены через суд. По этому вопросу будет еще проведено детальное расследование: как проводились работы, кто подписывал документы, кто принимал в этом участие?