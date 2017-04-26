В зданиях по соседству с разрушенным домом №60 началось остекление окон

Прогремевший накануне взрыв газа на Университетском проспекте был такой силы, что во многих соседних зданиях повыбивало стекла.

Сегодня во второй половине дня в этих домах началось остекление окон, сообщает корреспондент ИА«НовостиВолгограда.ру». Так, работы велись в жилом многоквартирном доме №4 по ул. Панфилова -стекла начали вставлять в проемы с деревянными рамами.