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В зданиях по соседству с разрушенным домом №60 началось остекление окон
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В зданиях по соседству с разрушенным домом №60 началось остекление окон
17 мая, 16:15ПроисшествияАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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