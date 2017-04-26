В зданиях по соседству с разрушенным домом №60 началось остекление окон
17 мая, 16:15ПроисшествияАвтор: Наталья ЖурбинаФото: Марина Сабадаш/ novostivolgograda.ru
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Прогремевший накануне взрыв газа на Университетском проспекте был такой силы, что во многих соседних зданиях повыбивало стекла.
Сегодня во второй половине дня в этих домах началось остекление окон, сообщает корреспондент ИА«НовостиВолгограда.ру». Так, работы велись в жилом многоквартирном доме №4 по ул. Панфилова -стекла начали вставлять в проемы с деревянными рамами.
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Сюжеты: Взрыв газа
Перед этим сотрудники управляющей компании совершили поквартирный обход, сделали замеры. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего будет произведено остекление 58 оконных проемов. Работы будут вестись за счет городского бюджета. Сегодня и завтра стекла вставят в окна с деревянными рамами, затем очередь дойдет до пластиковых окон.
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