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В Волжском осудят водителя, получившего страховку после инсценировки ДТП
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В Волжском осудят водителя, получившего страховку после инсценировки ДТП
17 мая, 17:11ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: strahovanieosago.com
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