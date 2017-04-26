В Волжском осудят водителя, получившего страховку после инсценировки ДТП

В марте прошлого года житель Волжского договорился с группой лиц инсценировать ДТП, чтобы получить крупную страховку. Возле одного из домов на проспекте Ленина мошенник осуществил свой план.
Как сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в результате ПАО СК «Росгосстрах» причинен материальный ущерб на сумму 400 тыс. рублей.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОУР ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России.
Уголовное дело по существу будет рассмотрено Волжским городским судом. В качестве максимального наказания мошеннику грозит до 5 лет лишения свободы.
В областной прокуратуре также отметили, что ранее приговором Центрального райсуда города Волгограда Варламов признавался виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических средств и был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.