В Волгограде в столкновении иномарки и «Нивы» пострадал 5-месячный ребенок
17 мая, 10:12ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: pikabu.ru
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В минувший вторник в Ворошиловском районе Волгограда «Нива» врезалась в ехавшую впереди иномарку.
Авария произошла в 8 часов вечера напротив дома №126в по улице Елецкой.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 60-летний водитель внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia».
В результате ДТП в иномарке пострадала 5-месячная пассажирка. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
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