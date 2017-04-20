В Волгограде в столкновении иномарки и «Нивы» пострадал 5-месячный ребенок

В минувший вторник в Ворошиловском районе Волгограда «Нива» врезалась в ехавшую впереди иномарку.

Авария произошла в 8 часов вечера напротив дома №126в по улице Елецкой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 60-летний водитель внедорожника не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Daewoo Nexia».

В результате ДТП в иномарке пострадала 5-месячная пассажирка. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

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