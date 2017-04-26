В Волгограде число жертв при взрыве газа в доме увеличилось до четырех
17 мая, 08:44ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Виталий Кошелев/ http://novostivolgograda.ru
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В Волгограде под завалами жилого дома в Советском районе обнаружили тело четвертого погибшего при взрыве бытового газа.
Спасатели, работавшие всю ночь на месте взрыва, извлекли из-под завалов тело погибшей 26-летней девушки, сообщили в среду в межведомственном оперативном штабе, развернутом на месте происшествия.
О том, что под обломками здания может находиться девушка-инвалид, во время поисковых работ сотрудникам сказала ее мать.
Напомним, ранее сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших.
Сюжеты: Взрыв газа
Во вторник около 13 часов произошел взрыв бытового газа в четырех этажном доме №60 по проспекту Университетскому в Советском районе. В результате полностью разрушен целый подъезд. Всего повреждено 16 квартир.
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