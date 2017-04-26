В Волгограде 20 мая все желающие смогут написать правовой диктант

Всероссийское тестирование на знание основ правовой грамотности пройдет в стенах педуниверситета

Данная всероссийская акция проводится силами общественной организации «Деловая Россия», «Европейской юридической службой», РЭУ имени Г.В.Плеханова и Фондом развития моногородов.

В этом году правовой диктант пройдет более чем в 30 крупнейших городах России. В каждом из них вопросы к диктанту зачитают общественные деятели или политические лидеры.

Как сообщают организаторы акции, каждый, кто решит узнать, использует ли он свои права на 100%, в течение нескольких дней после диктанта получит свой «правовой портрет», характеризующий актуальное состояние его уровня знаний, окружающих правовых отношений, потенциальных рисков и возможностей.

Организаторы всероссийского проекта планируют с его помощью определить наиболее острые проблемы в сфере правовой грамотности россиян по ключевым направлениям жизни человека: здоровье, социальная сфера, безопасность, банки, ЖКХ, налоги, автотематика и другое. А после их анализа сформулировать для органов государственной власти конкретные предложения с целью повышения уровня правовой грамотности россиян.