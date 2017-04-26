В регионе открыт сезон заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой

В Волгоградской области после майских праздников зарегистрирован первый в этом году случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.

Пострадавшим оказался житель Котельниковского района. Заражение произошло в результате присасывания клеща, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что после майских праздников число обратившихся за медицинской помощью после нападения клещей выросло в 2 раза.

По состоянию на 16 мая в медицинские организации по поводу укусов клещами обратилось 564 человека, в том числе 220 детей до 14 лет.

Нападения клещей зарегистрированы во всех районах Волгоградской области, рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора.