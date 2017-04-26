В парке «Усть-Медведицкий» экологи оштрафовали 10 туристов-нарушителей

Так, за минувшие 2 дня в природном парке «Усть-Медведицкий» зарегистрировано 10 нарушений. Туристы ездили и ставили свои машины вне дорог общего пользования, рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе облкомприроды.
На каждого задержанного водителя сотрудники парка составили акты и протоколы. Штраф за указанные нарушения для них составил от 3 до 4 тысяч рублей.
По словам экологов, также нередко приходится составлять протоколы и по другим поводам: нарушение противопожарного режима, размещение отходов, выпас скота, сбор редких растений или уничтожение краснокнижных животных, а также повреждение информационных аншлагов и указателей.
В облкомприроды отмечают, что подробную информацию об ограничениях и запретах, действующих на территории каждого из парков региона, можно узнать на сайте «Природные парки Волгоградской области».
Всего с начала года инспекторы облкомприроды и сотрудники природных парков составили около 200 протоколов и вынесли 120 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму штрафов 280 тыс. рублей.