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В парке «Усть-Медведицкий» экологи оштрафовали 10 туристов-нарушителей
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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В парке «Усть-Медведицкий» экологи оштрафовали 10 туристов-нарушителей
17 мая, 08:46ПроисшествияАвтор: Станислав ЛопатинФото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области/ oblkompriroda.volgograd.ru
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