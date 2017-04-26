В Новоаннинском неадекватный парень бросился с ножами на участкового

Сотрудники полиции Новоаннинского района задержали 28-летнего мужчину, который разгуливал по городу с двумя ножами в руках, находясь при этом в неадекватном состоянии.

Сначала молодой человек странного поведения был замечен на местной автозаправочной станции. По словам сотрудников АЗС, мужчина беспричинно разбил стекло в помещении, после чего скрылся.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место происшествия для задержания преступника выехал наряд полиции. Похожего по приметам человека стражи порядка заметили около одного из домовладений по улице Калинина.

Молодой человек, увидев стражей порядка, кинулся с ножами на участкового. Сотрудник полиции пригрозил применить табельное оружие, но это не подействовало. Лишь предупредительный выстрел вверх охладил пыл агрессивно настроенного мужчины, который тут же был задержан.